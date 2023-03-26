«Бостон» стал победителем Атлантического дивизиона

«Бостон» досрочно стал победителем Атлантического дивизиона НХЛ.

25 марта «Брюинз» обыграли «Тампу» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе победу в Атлантическом дивизионе по итогам сезона-2022/23. «Бостон» выиграл дивизион в 27-й раз в своей истории.

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ, набрав 117 очков в 72 матчах. «Тампа» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 90 очками после 74 игр.