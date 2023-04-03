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Сегодня, 13:03

«Бостон» стал 4-й командой в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке»

Руслан Минаев
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«Бостон» на выезде обыграл «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 60-я победа «Брюинз» в этом сезоне лиги.

Таким образом, команда Джима Монтгомери стала 4-й в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке». Ранее такой результат показывали «Монреаль» (60 побед) в сезоне-1976/77, «Детройт» (62 победы) в сезоне-1995/96 и Тампа (62 победы) в сезоне-2018/19.

В предыдущем матч с «Питтсбургом», «Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон — 123. Предыдущим рекордом было 121 очко в сезоне-1970/71.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 49 27 107
2 Нью-Джерси 77 48 29 104
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 77 38 39 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 76 29 47 71
8 Коламбус 76 24 52 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 76 45 31 100
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 77 39 38 85
5 Баффало 75 37 38 81
6 Оттава 77 37 40 80
7 Детройт 76 34 42 77
8 Монреаль 77 30 47 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 76 44 32 97
2 Колорадо 75 45 30 96
3 Даллас 76 41 35 96
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 75 38 37 84
6 Сент-Луис 77 35 42 77
7 Аризона 77 27 50 67
8 Чикаго 76 24 52 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 76 47 29 101
2 Лос-Анджелес 77 45 32 100
3 Эдмонтон 77 45 32 99
4 Сиэтл 75 41 34 90
5 Калгари 77 36 41 87
6 Ванкувер 76 34 42 75
7 Сан-Хосе 76 22 54 59
8 Анахайм 77 23 54 56
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3.04 01:00
Коламбус – Оттава
 4 : 3 ОТ
3.04 01:00
Питтсбург – Филадельфия
 4 : 2
3.04 01:00
Каролина – Айлендерс
2 : 1
3.04 02:00
Торонто – Детройт
 2 : 5
3.04 02:00
Виннипег – Нью-Джерси
 6 : 1
3.04 03:00
Калгари – Анахайм
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 77 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 50
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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