«Бостон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сиэтл» — 2:0.

Отличились Джастин Бразо и Чарли Коул.

После этого матча «Бостон» с 13 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 11 очками — на 12-й строчке «Запада».