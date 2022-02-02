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Сегодня, 05:50

Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Сиэтлом»

Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Сиэтлом»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Бостон» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Брюинз» дублем отличился Давид Пастрняк, еще один гол забил Тэйлор Холл. У «Сиэтла» забросили Йоонас Донской и Мэйсон Эпплтон.

«Сиэтл» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сиэтл» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Пастрняк — 21 (бол., Холл, Маршан), 29:06 — 1:0. Холл — 10 (Носек, Пастрняк), 36:09 — 2:0. Донской — 1, 40:42 — 2:1. Эпплтон — 4 (Ларссон, Блэкуэлл), 47:30 — 2:2. Пастрняк — 22 (бол., Бержерон, Маршан), 50:49 — 3:2.

Вратари: Ульмарк — Дриджер (57:38).

Штраф: 19 — 13.

Броски: 26 (7+11+8) — 27 (9+9+9).

2 февраля. Бостон. TD Garden.

Давид Пастрняк
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 45 20 25 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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2.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 3 : 2
2.02 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 7
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 5 : 2
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 1
2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 4 : 1
2.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
2.02 04:30
Даллас – Калгари
 - : -
2.02 05:00
Колорадо – Аризона
 - : -
2.02 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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