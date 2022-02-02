Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Сиэтлом»

«Бостон» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Брюинз» дублем отличился Давид Пастрняк, еще один гол забил Тэйлор Холл. У «Сиэтла» забросили Йоонас Донской и Мэйсон Эпплтон.

«Сиэтл» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сиэтл» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Пастрняк — 21 (бол., Холл, Маршан), 29:06 — 1:0. Холл — 10 (Носек, Пастрняк), 36:09 — 2:0. Донской — 1, 40:42 — 2:1. Эпплтон — 4 (Ларссон, Блэкуэлл), 47:30 — 2:2. Пастрняк — 22 (бол., Бержерон, Маршан), 50:49 — 3:2.

Вратари: Ульмарк — Дриджер (57:38).

Штраф: 19 — 13.

Броски: 26 (7+11+8) — 27 (9+9+9).

2 февраля. Бостон. TD Garden.