«Сиэтл» одержал шестую победу подряд
«Сиэтл» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Эта победа стала для «Кракен» шестой подряд.
«Сиэтл» набрал 54 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Бостон» располагается на первой строчке в Восточной конференции (68 очков).
НХЛ
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«Бостон» — «Сиэтл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Танев — 8 (Спронг), 7:14 — 0:1. Толванен — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 39:21 — 0:2. Шварц — 10 (п.в., Данн, Ларссон), 58:10 — 0:3.
Вратари: Ульмарк (55:05 — 58:10) — Джонс.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 27 (8+10+9) — 31 (14+9+8).
13 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
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18.01
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
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