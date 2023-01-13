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Сегодня, 05:26

«Сиэтл» одержал шестую победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Эта победа стала для «Кракен» шестой подряд.

«Сиэтл» набрал 54 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Бостон» располагается на первой строчке в Восточной конференции (68 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сиэтл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Танев — 8 (Спронг), 7:14 — 0:1. Толванен — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 39:21 — 0:2. Шварц — 10 (п.в., Данн, Ларссон), 58:10 — 0:3.

Вратари: Ульмарк (55:05 — 58:10) — Джонс.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (8+10+9) — 31 (14+9+8).

13 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сиэтл Кракен
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13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
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Монреаль – Нэшвилл
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13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
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13.01 04:30
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