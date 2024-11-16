«Бостон» в овертайме уступил «Сент-Луису»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «блюзменов» шайбы забросили Радек Факса, Натан Уокер и Брейден Шенн. У массачусетцев дубль сделал Трент Фредерик.

После 18 игр «Сент-Луис» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 17 очков. «Бостон» находится на 7-й строчке Восточной конференции с 19 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Факса — 2 (Перунович, Торопченко), 6:25 — 0:1. Фредерик — 2 (Меркулов, Макэвой), 9:34 — 1:1. Фредерик — 3 (Лорей), 12:12 — 2:1. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 49:18 — 2:2. Шенн — 3 (Парэйко), 62:53 — 2:3.

Вратари: Корписало — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 17 (6+5+6+0) — 31 (10+9+10+2).

Наши: Задоров (20.22/1/-1), Меркулов (13.11/0/+2) — Бучневич (20.56/2/0), Торопченко (13.51/1/+1).

16 ноября. Бостон. TD Garden.