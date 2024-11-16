«Бостон» в овертайме уступил «Сент-Луису»
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «блюзменов» шайбы забросили Радек Факса, Натан Уокер и Брейден Шенн. У массачусетцев дубль сделал Трент Фредерик.
После 18 игр «Сент-Луис» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 17 очков. «Бостон» находится на 7-й строчке Восточной конференции с 19 баллами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Факса — 2 (Перунович, Торопченко), 6:25 — 0:1. Фредерик — 2 (Меркулов, Макэвой), 9:34 — 1:1. Фредерик — 3 (Лорей), 12:12 — 2:1. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 49:18 — 2:2. Шенн — 3 (Парэйко), 62:53 — 2:3.
Вратари: Корписало — Биннингтон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 17 (6+5+6+0) — 31 (10+9+10+2).
Наши: Задоров (20.22/1/-1), Меркулов (13.11/0/+2) — Бучневич (20.56/2/0), Торопченко (13.51/1/+1).
16 ноября. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|12
|8
|26
|2
|Вашингтон
|16
|11
|5
|23
|3
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|4
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|19
|6
|13
|15
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|5
|Оттава
|16
|8
|8
|17
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|17
|7
|Детройт
|16
|7
|9
|15
|8
|Монреаль
|17
|5
|12
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|17
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|13
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|11
|6
|24
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|4
|Ванкувер
|15
|8
|7
|19
|5
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|6
|Сиэтл
|17
|8
|9
|17
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
|17.11
|00:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|- : -
|17.11
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|- : -
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|- : -
|17.11
|03:00
|
Каролина – Оттава
|- : -
|17.11
|03:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|17.11
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|17.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|17.11
|04:00
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|17.11
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -