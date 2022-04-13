«Сент-Луис» переиграл «Бостон». Тарасенко оформил дубль

«Сент-Луис» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блюз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы и был признан первой звездой встречи. Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами и стал третьей звездой.

Теперь на счету Тарасенко 28 заброшенных щайб в этом сезоне. У Бучневича 37 голевых передач.