«Бостон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен и Давид Пастрняк, у гостей забили Майк Миса, Тайлер Тоффоли, Коллин Граф и Вильям Эклунд.

«Сан-Хосе» победил после трех поражений подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 68 очками после 63 игр. «Бостон» (78 очков после 65 встреч) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Сан-Хосе» 15 марта сыграет на выезде с «Монреалем». «Бостон» 14 марта встретится в гостях с «Вашингтоном».

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