Хуснутдинов забил 3-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил шайбу в ворота «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний хоккеист отличился на 29-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2026/27 Хуснутдинов в 12 матчах набрал 6 (3+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 02:00. TD Garden (Бостон) Бостон Сан-Хосе

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