Хуснутдинов забил 3-й гол в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил шайбу в ворота «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
24-летний хоккеист отличился на 29-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.
В сезоне-2026/27 Хуснутдинов в 12 матчах набрал 6 (3+3) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|10
|4
|22
|2
|Нью-Джерси
|12
|8
|4
|16
|3
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|4
|Айлендерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|10
|5
|5
|10
|8
|Филадельфия
|14
|3
|11
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|9
|4
|19
|2
|Монреаль
|12
|7
|5
|16
|3
|Оттава
|13
|8
|5
|16
|4
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|7
|Баффало
|12
|5
|7
|13
|8
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|14
|9
|5
|20
|2
|Юта
|13
|8
|5
|16
|3
|Даллас
|12
|7
|5
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
|11
|7
|Виннипег
|12
|4
|8
|11
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|2
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|13
|6
|7
|13
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
|11
|6
|Калгари
|11
|5
|6
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|14
|3
|11
|7
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31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|02:30
|Вашингтон – Филадельфия
|- : -
|29.10
|03:30
|Эдмонтон – Калгари
|- : -
|29.10
|04:00
|Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|29.10
|05:00
|Сиэтл – Торонто
|- : -
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