«Бостон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» дома выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

У «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Павел Заха.

За нью-йоркскую команду дублем отличился Джей Ти Миллер, еще один гол забил Джонни Бродзински.

«Бостон» набрал 58 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции «Рейнджерс» идут 13-ми с 52 баллами.