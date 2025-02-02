«Бостон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Рейнджерс» — 6:3.

В составе хозяев хет-трик оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Павел Заха. У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер, также отличился Джонни Бродзински.