«Бостон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» разгромил «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (покер), Павел Заха (хет-трик), Фрейзер Минтен (дубль) и Чарли Макэвой. У гостей забили Мика Зибанежад и Джей Ти Миллер.

«Бостон» одержал вторую победу подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 50 очками после 45 игр. «Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд и идут на 14-м месте (46 очков после 46 матчей).

В следующем матче «Бостон» 12 января примет «Питтсбург», «Рейнджерс» 13 января сыграют на своем льду с «Сиэтлом».

