«Бостон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Встреча прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

У гостей 4 (1+3) очка набрал Артемий Панарин, дубль оформил Мика Зибанежад, также по шайбе забросили Владислав Гавриков и Карсон Сауси.

У хозяев голы на счету Кейси Миттельштадта и Моргана Гики.

Команда из Нью-Йорка набрала 28 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Брюинз» с таким же количеством очков — на 10-й строчке «Востока».