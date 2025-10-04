«Бостон» победил «Рейнджерс», Задоров отметился дублем

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 4:1.

Голы «Брюинз» забили Никита Задоров (дубль), Павел Заха и Элиас Линдхольм. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Ноа Лаба.

На счету голкипера команды из Нью-Йорка Игоря Шестеркина 12 отраженных бросков, вратарь «Брюинз» Джереми Свэйман сделал 30 сейвов.

Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков не отметились результативными действиями в этой игре.