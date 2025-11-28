Четыре очка Панарина и гол Гаврикова принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей голами отметились Мика Зибанежад (дубль), Карсон Сауси, Алексис Лафренье, Владислав Гавриков и Артемий Панарин, на счету которого также три результативные передачи. Голы хозяев забили Морган Гики и Кейси Миттельштадт.

34-летний Панарин набрал 26-е (8+18) очко в этом сезоне. У 30-летнего Гаврикова 11 (4+7) результативных баллов. Оба россиянина провели по 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в этой игре 18 бросков по своим воротам из 20.

«Бостон» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» с таким же количеством баллов располагаются на строчку ниже, уступая «Брюинз» по дополнительным показателям.