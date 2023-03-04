«Бостон» выиграл у «Рейнджерс», Орлов и Тарасенко сделали по результативной передаче
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев забросили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Томаш Носек и Давид Пастрняк, российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Обе шайбы «Рейнджерс» на счету Алексиса Лафренье, российский форвард ньюйоркцев Владимир Тарасенко сделал голевой пас.
«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции, у команды 103 очка в 62 матчах. «Рейнджерс» идут на шестой строчке с 79 очками в 63 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Койл — 12 (Бертуцци, Фредерик), 18:07 — 1:0. Носек — 5 (мен., Койл), 20:30 — 2:0. Лафренье — 12 (бол., Труба, Тарасенко), 27:03 — 2:1. Бержерон — 23 (Маршан, Орлов), 52:56 — 3:1. Пастрняк — 44 (Макэвой, Крейчи), 56:40 — 4:1. Лафренье — 13 (Миккола, Какко), 58:34 — 4:2.
Вратари: Ульмарк — Шестеркин (58:41).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 24 (6+9+9) — 26 (10+13+3).
Наши: Орлов (19.03/2/+2) — Панарин (21.15/0/-3), Тарасенко (15.36/0/-1).
4 марта. Бостон. TD Garden.
|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|- : -
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|- : -
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26