«Бостон» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября

«Бостон» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на арене «ТД-гарден» в Бостоне (штат Массачусетс, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Бостон» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 21:00. TD Garden (Бостон) Бостон Рейнджерс

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Бостон» — «Рейнджерс» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Брюинз» набрали 28 очков в 25 матчах и занимают седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками в 26 играх располагаются на 13-й строчке «Востока».