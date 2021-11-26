«Рейнджерс» переиграли «Бостон», Панарин стал автором победного гола
«Рейнджерс» победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нью-Йорка выиграла со счетом 5:2.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в этой встрече. Он стал автором победного гола, а также был удален до конца игры за бросок перчатки в сторону игрока «Мишек» Брэда Маршана.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5.
Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — Шестеркин.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7).
Наши: — - Панарин (17.56/2/+3).
26 ноября. Бостон. TD Garden.
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