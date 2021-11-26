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«Рейнджерс» переиграли «Бостон», Панарин стал автором победного гола

26 ноября, 23:42
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
Игорь Шестеркин. Фото ХК «Рейнджерс».
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«Рейнджерс» победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нью-Йорка выиграла со счетом 5:2.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в этой встрече. Он стал автором победного гола, а также был удален до конца игры за бросок перчатки в сторону игрока «Мишек» Брэда Маршана.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Смит — 2, 14:46 — 1:0. Строум — 3 (Панарин, Хант), 19:54 — 1:1. Бержерон — 8 (Грызлик, Маршан), 26:51 — 2:1. Хант — 2 (Линдгрен, Фокс), 32:33 — 2:2. Панарин — 5 (Готье, Строум), 51:35 — 2:3. Лафренье — 5 (Готье, Фокс), 56:22 — 2:4. Труба — 3, 59:48 — 2:5.

Вратари: Суэймен (57:23 — 59:23) — Шестеркин.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 36 (17+12+7) — 31 (5+19+7).

Наши: — - Панарин (17.56/2/+3).

26 ноября. Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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