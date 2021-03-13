«Рейнджерс» победили «Бостон», Панарин вернулся в состав и сделал голевую передачу

«Рейнджерс» победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

В состав клуба из Нью-Йорка после перерыва вернулся нападающий Артемий Панарин. Он отметился результативной передачей.

Гол и голевой пас в свой актив записал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич.

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«Бостон» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Миллер — 2 (Бучневич, Зибанежад), 3:06 — 0:1. Крайдер — 14 (Зибанежад, Труба), 25:42 — 0:2. Строум — 10 (Панарин, Блэкуэлл), 48:03 — 0:3. Бучневич — 8 (Крайдер), 56:12 — 0:4.

Вратари: Галак — Кинкейд.

Штраф: 20 — 20.

Броски: 18 (6+5+7) — 33 (10+11+12).

Наши: — - Бучневич (16.23/3/+3), Панарин (18.45/1/+1).

13 марта. Бостон. TD Garden.