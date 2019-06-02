"Бостон" разгромил "Сент-Луис" и вновь повел в финальной серии Кубка Стэнли

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон" на выезде разгромил "Сент-Луис" (7:2). Уже в начале второго периода гости вели со счётом 4:0.

В составе "мишек" заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крага, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У "блюзменов" отличились Иван Барбашев и Колтон Парэйко. Владимир Тарасенко прервал серию из восьми матчей с результативными баллами.

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Третий матч

"Сент-Луис" – "Бостон" – 2:7 (0:3, 1:2, 1:2).

Голы: Бержерон - 9 (бол., Краг, Дебраск), 10:47 - 0:1. Койл - 8 (Юханссон, Хейнен), 17:40 - 0:2. Керали - 4 (Нордстрем), 19:50 - 0:3. Пастрняк - 8 (бол., Краг, Бержерон), 20:41 - 0:4. Барбашев - 3 (Сэнфорд, Стин), 31:05 - 1:4. Краг - 2 (бол., Маршан, Бержерон), 32:12 - 1:5. Парэйко - 2 (бол., О`Райлли, Бозак), 45:24 - 2:5. Аккьяри - 2 (п.в., Нордстрем, Койл), 58:12 - 2:6. Юханссон - 4 (бол., Краг, Клифтон), 58:35 - 2:7.

Вратари: Раск - Биннингтон (00:00 – 32:12), Аллен (32:12 – 54:30 , 55:38 – 56:00 , 58:12).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 29 (8+10+11) - 24 (12+8+4).

Наши: Барбашев (13.05/3/0), Тарасенко (20.13/6/0) - -.

2 июня. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 1-2.

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