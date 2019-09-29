«Бостон» разгромил «Чикаго», забросив 8 шайб

«Бостон» выиграл у «Чикаго» в контрольном матче (8:2). Нападающие Джейк Дебраск и Давид Пастрняк набрали по 4 (3+1) очка, оформив хет-трик и сделав по голевой передаче.

НХЛ

Контрольный матч

«Бостон» — «Чикаго» — 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

Голы: Дебраск — 2 (Керали), 11:21 — 1:0. Койл — 1, 11:53 — 2:0. Дебраск — 3 (бол., Краг, Пастрняк), 15:35 — 3:0. Пастрняк — 1 (бол., Краг, Маршан), 18:37 — 4:0. Пастрняк — 2 (Клифтон), 28:55 — 5:0. Курашев — 1 (Хагель, Й. Туулола), 31:13 — 5:1. Кулман — 1 (Дебраск, Койл), 33:47 — 6:1. Пастрняк — 3 (Краг, Раск), 41:02 — 7:1. Дебраск — 4 (Койл, Ритчи), 53:44 — 8:1. Седерлунд — 1 (Хаккарайнен), 59:14 — 8:2.

Вратари: Раск — Ланкинен (Томкинс, 29:24).

Штраф: 10 — 22.

Броски: 30 (14+7+9) — 21 (4+9+8).

28 сентября. Бостон. TD Garden.