«Бостон» проиграл «Колорадо», Ничушкин забил гол

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской. На счету Валерия Ничушкина гол, показатель полезности «+1», бросок в створ, 4 силовых приема и блок-шот за 14.45 на льду.

На счету Никиты Задорова «+2», бросок и 10 силовых приемов за 27.10.

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«Бостон» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Вагнер — 3 (Мур, Бьорк), 13:14 — 1:0. Ничушкин — 4 (Нието), 17:25 — 1:1. Коул — 1 (Барберио, Донской), 29:17 — 1:2. Бураковски — 12 (Маккиннон), 38:21 — 1:3. Ландескуг — 5 (п.в., Белльмар), 59:57 — 1:4.

Вратари: Галак (57:29 — 59:57) — Грубауэр (Францоуз, 17:25).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (4+4+12) — 20 (9+5+6).

Наши: — - Задоров (27.10/1/+2), Каменев (9.03/0/0), Ничушкин (14.48/1/+1).

8 декабря. Бостон. TD Garden.

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