«Бостон» проиграл «Детройту». Лучшая команда НХЛ уступила худшей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» обыграл «Бостон» со счетом 3:1. В этой встречи сошлись лучшая («Мишки») и худшая команды лиги («Красные крылья»).

Потерпев поражение, «Бостон» прервал серию из шести побед подряд.

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«Детройт» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Перлини — 1 (Эрне), 22:07 — 1:0. Краг — 8 (Пастрняк, Бержерон), 40:33 — 1:1. Атанасиу — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 47:10 — 2:1. Атанасиу — 7 (п.в., Эн, Гронек), 59:31 — 3:1.

Вратари: Бернье — Раск (58:20 — 59:31).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+14+14).

Наши: — - -.

9 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.