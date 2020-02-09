НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Бостон» проиграл «Детройту». Лучшая команда НХЛ уступила худшей

9 февраля 2020, 23:04
Теги:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» обыграл «Бостон» со счетом 3:1. В этой встречи сошлись лучшая («Мишки») и худшая команды лиги («Красные крылья»).

Потерпев поражение, «Бостон» прервал серию из шести побед подряд.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Перлини — 1 (Эрне), 22:07 — 1:0. Краг — 8 (Пастрняк, Бержерон), 40:33 — 1:1. Атанасиу — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 47:10 — 2:1. Атанасиу — 7 (п.в., Эн, Гронек), 59:31 — 3:1.

Вратари: Бернье — Раск (58:20 — 59:31).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+14+14).

Наши: — - -.

9 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир