«Бостон» проиграл «Чикаго» после серии из 8 побед

«Чикаго» прервал победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НХЛ. «Блэкхокс» в овертайме выиграли у «Брюинз» (4:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Карпентер — 1 (мен., Мерфи), 18:14 — 0:1. Стром — 6 (бол., Густафссон, Кейн), 18:51 — 0:2. Дебринкэт — 6 (Стром, Де Хаан), 40:17 — 0:3. Нордстрем — 3 (Бэкес, Макэвой), 41:49 — 1:3. Вагнер — 2 (мен., Керали, Гржельчик), 55:01 — 2:3. Краг — 4 (Дебраск), 57:27 — 3:3. Тэйвз — 5 (Мерфи), 60:54 — 3:4.

Вратари: Раск — Ленер.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 40 (12+10+18+0) — 31 (8+12+10+1).

6 декабря. Бостон. TD Garden.

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