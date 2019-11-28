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«Бостон» продлил соглашения с Койлом и Вагнером

28 ноября 2019, 12:38
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«Бостон» заключил новые контракты с форвардами команды Чарли Койлом и Крисом Вагнером, сообщается на официальном сайте НХЛ.

27-летний Койл заключил шестилетнее соглашение на 31,5 миллиона долларов , а 28-летний Вагнер — трехлетнее на 4,05 миллиона долларов. В текущем сезоне Вагнер набрал 5 (1+4) очков в регулярном чемпионате НХЛ, а Койл — 14 (5+9) в 25 встречах.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/coyle-wagner-sign-contracts-with-bruins/c-311862608?sf113296269=1

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