«Бостон» продлил соглашения с Койлом и Вагнером
28 ноября 2019, 12:38
«Бостон» заключил новые контракты с форвардами команды Чарли Койлом и Крисом Вагнером, сообщается на официальном сайте НХЛ.
27-летний Койл заключил шестилетнее соглашение на 31,5 миллиона долларов , а 28-летний Вагнер — трехлетнее на 4,05 миллиона долларов. В текущем сезоне Вагнер набрал 5 (1+4) очков в регулярном чемпионате НХЛ, а Койл — 14 (5+9) в 25 встречах.
НХЛ: регулярный чемпионат, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/coyle-wagner-sign-contracts-with-bruins/c-311862608?sf113296269=1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...