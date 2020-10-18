«Бостон» продлил контракт с защитником Гржельчиком на четыре года

«Бостон» объявил о подписании нового контракта с 26-летним защитником Мэттом Гржельчиком. Договор заключен на четыре года, общая сумма сделки составит 14,714 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Гржельчик принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 21 (4+17) очко. В плей-офф защитник сыграл 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.