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«Бостон» продлил контракт с защитником Гржельчиком на четыре года

16:01
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«Бостон» объявил о подписании нового контракта с 26-летним защитником Мэттом Гржельчиком. Договор заключен на четыре года, общая сумма сделки составит 14,714 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Гржельчик принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 21 (4+17) очко. В плей-офф защитник сыграл 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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