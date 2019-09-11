«Бостон» продлил контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди. Стороны заключили «долгосрочное соглашение», сообщает официальный сайт «Брюинз».

Ранее появлялась информация, что 54-летний специалист, по условиям нового договора, сможет зарабатывать примерно 3 миллиона долларов за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

Кэссиди возглавил «Бостон» по ходу сезона-2016/17 после увольнения Клода Жюльена и смог трижды вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне «Мишки» вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Сент-Луису» (3-4).

Congrats, Coach! Bruce Cassidy has been signed to a multi-year contract extension: https://t.co/HK7wDz5nuH pic.twitter.com/9Y8ENsVjwQ — Boston Bruins (@NHLBruins) September 11, 2019

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