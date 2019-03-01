"Бостон" прервал победную серию "Тампы", Кучеров и Сергачев не набрали очков

"Бостон" на своем льду обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Брюинз" прервал 10-матчевую победную серию "Лайтнинг".

Российские игроки "Тампы" Михаил Сергачев и Никита Кучеров очков не набрали. Вратарь Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Дебраск - 21 (бол., Краг, Раск), 28:43 - 1:0. Аккьяри - 3 (Вагнер), 51:47 - 2:0. Бержерон - 22 (Хейнен, Аккьяри), 52:32 - 3:0. Маршан - 26 (Хейнен, Краг), 53:15 - 4:0. Чирелли - 13 (Палат), 53:52 - 4:1.

Вратари: Раск - Доминге (57:59).

Штраф: 11 - 21.

Броски: 41 (17+15+9) - 21 (4+5+12).

Наши: - - Кучеров (22.01/2/-2), Сергачев (16.32/1/-1).

1 марта. Бостон. TD Garden.