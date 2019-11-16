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«Бостон» прервал неудачную серию, обыграв «Торонто»

05:54
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«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Мэйпл Ливз» потерпели четвертое поражение кряду. «Брюинз» прервали четырехматчевую неудачную серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Койл — 3 (Гржельчик, Бьорк), 13:48 — 0:1. Мэттьюс — 14 (Маззин, Нюландер), 29:20 — 1:1. Маршан — 12 (Карло, Бержерон), 40:11 — 1:2. Капанен — 6 (Таварес, Хаймэн), 43:54 — 2:2. Маршан — 13 (Койл, Крейчи), 45:08 — 2:3. Хара — 4 (п.в.), 58:27 — 2:4.

Вратари: Андерсен (58:17 — 58:27) — Раск.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (9+15+7) — 34 (8+11+15).

Наши: Михеев (12.36/0/-2) — -.

16 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.

НХЛ: таблица и календарь сезона, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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