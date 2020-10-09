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«Бостон» предлагал Крагу многолетний контракт с зарплатой в 6,5 миллиона долларов в год

13:00
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«Бостон» пытался сохранить защитника Тори Крага. «Мишки» предлагали 29-летнему американцу контракт на 6 лет с зарплатой в 6,5 миллиона долларов в год, сообщает TSN.

Однако Краг отклонил этот вариант и решил выйти на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне защитник провел 61 матч и набрал 49 (9+40) очков. Всего в НХЛ на его счету 523 игры и 337 (67+270) результативных баллов.

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