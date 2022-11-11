«Бостон» повторил рекорд клуба 40-летней давности по самой длинной серии домашних побед

«Бостон» повторил рекорд клуба по самой длинной домашней победной серии в начале сезона, сообщает сайт НХЛ.

«Брюинз» в ночь на 11 ноября обыграли «Калгари» (3:1) и одержали восьмую победу подряд на домашней арене в сезоне-2022/23. Таким образом, команда повторила рекорд клуба, установленный почти 40 лет назад в сезоне-1983/84.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции с 24 очками в 14 матчах.