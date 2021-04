«Бостон» подтвердил обмен Холла из «Баффало»

Нападающий «Баффало» Тэйлор Холл в результате обмена стал игроком «Бостона», сообщает пресс-служба «Брюинз» 12 апреля.

Помимо Холла, в составе «Бостона» продолжит карьеру форвард Кертис Лазар. Взамен «Сэйбрз» получили нападающего Андерса Бьорка и выбор во втором раунде драфта-2021.

#NHLBruins acquire Taylor Hall and Curtis Lazar from @BuffaloSabres in exchange for Anders Bjork and 2021 2nd-round pick



