«Бостон» подписал полноценный контракт с Тайлером Джонсоном

«Бостон» на официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с нападающим Тайлером Джонсоном сроком на 1 год.

34-летний американец находился в клубе на просмотровом соглашении. Зарплата Джонсона по его новому контракту с «Брюинз» составит 775 тысяч долларов за сезон.

За свою карьеру форвард забросил 193 шайбы и отдал 238 результативных передач в 738 матчах НХЛ. Ранее он играл за «Тампу» и «Чикаго».