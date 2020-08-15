«Бостон» победил «Каролину», Свечников подвернул ногу

«Бостон» обыграл «Каролину» в третьем матче 1/4 финала конференции — 3:1. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников подвернул ногу в третьем периоде.

«Брюинз» в день игры лишились основного голкипера Туукки Раска, который покинул команду по семейным обстоятельствам. Голкипер Ярослав Галак в эпизоде с пропущенным голом допустил серьезную ошибку.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Каролина» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Койл — 2 (бол., Маршан, Крейчи), 20:14 — 0:1. Керали — 1 (мен., Койл, Макэвой), 41:16 — 0:2. Нидеррайтер — 1 (бол.), 46:30 — 1:2. Маршан — 2 (п.в., Крейчи), 59:29 — 1:3.

Вратари: Мразек (57:53 — 59:29) — Галак.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (15+8+7) — 39 (7+20+12).

Наши: Свечников (15.58/2/0) — -.

15 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии — 1-1