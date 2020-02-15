«Бостон» победил «Детройт». Пастрняк возглавил снайперскую гонку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» играл с «Детройтом». «Брюинз» одержали победу со счетом 4:1.

Одну из шайб забросил нападающий «Мишек» Давид Пастрняк. Для чеха этот гол стал 42-м в сезоне, и он вновь возглавил снайперскую гонку.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Хелм — 9 (мен.), 3:12 — 0:1. Макэвой — 2, 28:01 — 1:1. Бержерон — 25 (мен., Маршан), 29:40 — 2:1. Койл — 13 (Макэвой, Хейнен), 32:30 — 3:1. Пастрняк — 42 (Маршан), 53:03 — 4:1.

Вратари: Раск — Бернье.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 41 (18+12+11) — 26 (6+8+12).

Наши: — - -.

15 февраля. Бостон. TD Garden.