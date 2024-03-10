«Бостон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 91 очком в 66 матчах.

«Питтсбург» идет на 13-й строчке с 64 очками в 62 играх.