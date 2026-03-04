«Бостон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский форвард «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился голом в этой игре.

«Бостон» набрал 73 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 75 очками располагается на шестой строчке.

Следующий матч «Бостон» проведет 6 марта против «Нэшвилла», а «Питтсбург» в этот же день встретится с «Баффало».

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