«Бостон» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Питтсбург» набрал 22 очка в 25 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 9-й строчке — 25 очков в 25 играх.