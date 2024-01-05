«Питтсбург» выиграл у «Бостона». Малкин не набрал очков
«Питтсбург» обыграл «Бостон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5. «Пингвинз» прервали четырехматчевую победную серию «Брюинз».
Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
«Бостон» с 52 очками идет на второй строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 42 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Питтсбург» — 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)
Голы: Маршан — 14 (Пастрняк, Макэвой), 0:41 — 1:0. О`Коннор — 5 (Летанг, Эллер), 5:04 — 1:1. Грэйвс — 2 (Кросби, Ракелль), 6:17 — 1:2. Пастрняк — 23 (Линдхольм, Гики), 6:39 — 2:2. Гюнцель — 18 (Кросби, Летанг), 7:21 — 2:3. Эллер — 7 (О`Коннор, Карлссон), 15:58 — 2:4. Картер — 5 (Летанг, Раст), 26:38 — 2:5. Гики — 7 (Пастрняк, Макэвой), 29:51 — 3:5. Дебраск — 7 (Карло, Гики), 39:24 — 4:5. Маршан — 15 (мен., Койл), 43:08 — 5:5. Кросби — 22 (бол., Карлссон), 51:19 — 5:6.
Вратари: Суэймен (57:19) — Неделькович.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (11+8+10) — 35 (16+11+8).
Наши: Меркулов (6.23/0/0) — Малкин (16.38/1/-2).
5 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|25
|11
|52
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|26
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|5.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 3 Б
|5.01
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|4 : 1
|5.01
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|5 : 6
|5.01
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|1 : 6
|5.01
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|5.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|5.01
|04:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|5.01
|04:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|05:00
|
Аризона – Айлендерс
|- : -
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|5.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|5.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1