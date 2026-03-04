«Бостон» одержал победу над «Питтсбургом», Хуснутдинов забил гол

«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов забросил одну шайбу. Теперь у 23-летнего россиянина 27 (13+14) очков в 55 играх.

Также у хозяев отличился Кейси Миттельштадт. Единственный гоЛ «Пингвинз» на счету Эрика Карлссона.

«Бостон» набрал 73 очка в 60 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке — 75 очков в 60 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Питтсбург

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