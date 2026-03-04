Хуснутдинов сравнял счет в матче «Бостона» с «Питтсбургом»

«Бостон» отыгрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Игра проходит на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

На 6-й минуте первого периода российский нападающий Марат Хуснутдинов забросил шайбу и сделал счет 1:1. Для 23-летнего россиянина этот гол стал 13-м в сезоне-2025/26. Теперь у него 27 (13+14) очков в 55 играх.

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