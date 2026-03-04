«Бостон» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 4 марта

«Бостон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 4 марта. Игра пройдет в спортивном комплексе «ТД-гарден» в Бостоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Бостон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Питтсбург

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Бостон» провел 59 матчей и набрал 71 очко, предыдущим соперником «Брюинз» была «Филадельфия» (1:3). У «Питтсбурга» 59 матчей и 75 очков, в воскресенье «Пингвинз» победили «Вегас» (5:0).