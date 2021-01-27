«Питтсбург» проиграл «Бостону», Малкин сделал голевую передачу

«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Брюинз» одержали третью победу кряду, прервав четырехматчевую победную серию «Пингвинз».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Также он сделал 2 броска по воротам соперника за 20 минут 18 секунд игрового времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Маршан — 4 (мен., Макэвой), 7:41 — 1:0. Ритчи — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 27:58 — 2:0. Зукер — 1 (Маккэн, О`Коннор), 49:47 — 2:1. Капанен — 1 (Малкин, Зукер), 56:44 — 2:2. Смит — 2 (Крейчи, Макэвой), 64:49 — 3:2.

Вратари: Раск — Джерри.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 36 (11+15+6+4) — 30 (6+17+6+1).

Наши: — - Малкин (20.18/2/+1).

27 января. Бостон. TD Garden.