«Питтсбург» без Малкина обыграл «Бостон»

«Питтсбург» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил встречу. 7 февраля его включили в протокол лиги по коронавирусу.

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«Бостон» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Пастрняк — 23 (бол., Холл, Бержерон), 2:01 — 1:0. Пастрняк — 24 (Холл, Хаула), 15:34 — 2:0. Хейнен — 10 (Макгинн, Мэтисон), 24:18 — 2:1. Хейнен — 11 (Марино, Родригес), 24:46 — 2:2. Кросби — 13 (бол., Раст, Гюнтцель), 32:53 — 2:3. Раст — 15 (п.в., Гюнтцель), 58:31 — 2:4.

Вратари: Суэймен (58:18) — Джерри.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 45 (17+18+10) — 25 (10+8+7).

9 февраля. Бостон. TD Garden.