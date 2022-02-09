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Сегодня, 05:45

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Питтсбург» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил встречу. 7 февраля его включили в протокол лиги по коронавирусу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Пастрняк — 23 (бол., Холл, Бержерон), 2:01 — 1:0. Пастрняк — 24 (Холл, Хаула), 15:34 — 2:0. Хейнен — 10 (Макгинн, Мэтисон), 24:18 — 2:1. Хейнен — 11 (Марино, Родригес), 24:46 — 2:2. Кросби — 13 (бол., Раст, Гюнтцель), 32:53 — 2:3. Раст — 15 (п.в., Гюнтцель), 58:31 — 2:4.

Вратари: Суэймен (58:18) — Джерри.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 45 (17+18+10) — 25 (10+8+7).

9 февраля. Бостон. TD Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
26.01
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31.01
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11.02
12.02
13.02
15.02
9.02 03:00
Оттава – Каролина
 4 : 3
9.02 03:00
Бостон – Питтсбург
 2 : 4
9.02 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 7
9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
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