«Бостон» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» (2:0). Для «Сенаторз» это второе поражение подряд.

Шайбы забросили Морган Гики и Давид Пастрняк.