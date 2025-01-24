«Бостон» одержал победу над «Оттавой»

«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Морган Гики и Давид Пастрняк.

«Бостон» набрал 54 очка в 50 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 52 очка в 48 играх.