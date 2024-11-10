«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Бостон» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Майкл Амадио и Брэйди Ткачак. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха и Брэд Маршан, защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Оттава» с 14 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 16 очками — на седьмой строчке.