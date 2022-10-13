Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:21

«Бостон» открыл счет в матче с «Вашингтоном» после удаления Кузнцеова

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бостон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Это первая игра для обеих команд в этом сезоне.

На 8-й минуте встречи Патрик Бержерон реализовал большинство «Брюинз». Он забросил спустя 46 секунд после удаления российского нападающего Евгения Кузнецова за игру высоко поднятой клюшкой.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
1
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестеркин: «Василевский заслуживал попасть в число трех звезд матча «Рейнджерс» — «Тампа»

Кузнецов сыграл 600-й матч в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 1 1 0 2
2 Каролина 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Питтсбург 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Нью-Джерси 0 0 0 0
8 Коламбус 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Торонто 0 0 0 0
3 Оттава 0 0 0 0
4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Чикаго 0 0 0 0
6 Миннесота 0 0 0 0
7 Аризона 0 0 0 0
8 Сент-Луис 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Эдмонтон 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Сиэтл 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
13.10 02:00
Вашингтон – Бостон
 - : -
13.10 02:00
Каролина – Коламбус
 - : -
13.10 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
13.10 04:30
Колорадо – Чикаго
 - : -
13.10 05:00
Анахайм – Сиэтл
 - : -
13.10 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Логан Кутюр

Логан Кутюр

Сан-Хосе

 2 1
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 1 2.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости