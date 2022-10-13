«Бостон» открыл счет в матче с «Вашингтоном» после удаления Кузнцеова

«Бостон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Это первая игра для обеих команд в этом сезоне.

На 8-й минуте встречи Патрик Бержерон реализовал большинство «Брюинз». Он забросил спустя 46 секунд после удаления российского нападающего Евгения Кузнецова за игру высоко поднятой клюшкой.