«Бостон» одержал третью победу в серии с «Каролиной»

«Бостон» обыграл «Каролину» (4:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. В серии команда ведет со счетом 3-1.

В составе победителей дубль сделал Джейк Дебраск. Также отличились Коннор Клифтон и Брэд Маршан. У «Харрикейнз» забивали Джастин Уильямс, Джордан Мартинук и Теуво Терявяйнен. Следующий матч состоится 19 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли.

Восток. Первый раунд

Четвертый матч

«Каролина» — «Бостон» — 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)

Голы: Уильямс — 1 (Гардинер, Трочек), 9:17 — 1:0. Мартинук — 2 (Ахо), 32:08 — 2:0. Дебраск — 2 (Каше, Клифтон), 47:26 — 2:1. Клифтон — 1 (Нордстрем, Вагнер), 50:10 — 2:2. Маршан — 3 (Краг), 51:40 — 2:3. Дебраск — 3 (Каше, Крейчи), 54:17 — 2:4. Терявяйнен — 3 (Шей, Хэмилтон), 58:33 — 3:4.

Вратари: Раймер (58:02 — 58:33, 58:50) — Галак.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (7+10+2) — 33 (6+11+16).

Наши: — - -.

18 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-3