«Бостон» обыграл «Вегас», Зыков очков не набрал

«Бостон» на выезде выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это третья победа «Брюинз» в трех встречах на старте сезона.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Голы: Стоун — 2 (бол., Пачоретти, Гласс), 6:36 — 1:0. Смит — 3 (Маршессо, Карлссон), 8:20 — 2:0. Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 11:21 — 2:1. Маршан — 2 (бол., Пастрняк, Краг), 18:58 — 2:2. Маршан — 3 (Пастрняк), 20:33 — 2:3. Краг — 1 (Карло, Керали), 22:27 — 2:4. Пачоретти — 1 (бол., Теодор, Стоун), 54:42 — 3:4.

Вратари: Флери (58:19) — Раск.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (12+15+7) — 35 (11+13+11).

Наши: Зыков (10.34/1/0) — -.

9 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика